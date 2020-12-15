Son dakika! Japonya'da 2020'nin ruh halini yansıtan karakter "mitsu" oldu
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Son dakika! Japonya'da 2020'nin ruh halini yansıtan karakter "mitsu" oldu

15.12.2020 05:31 | Son Güncelleme: 15.12.2020 05:34
Son dakika! Japonya'da 2020'nin ruh halini yansıtan karakter

Son dakika haberleri: Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede sıkça kullanılan ve yoğun, yakın anlamlarına gelen "mitsu", "2020 yılının sosyal ruh halini yansıtan karakter" seçildi.

Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede sıkça kullanılan ve yoğun, yakın anlamlarına gelen "mitsu", "2020 yılının sosyal ruh halini yansıtan karakter" seçildi.

Japonya Kanji İstidat Test Vakfı, ülkede kullanılan alfabelerden Kanji'de yer alan yaklaşık 2 bin karakter arasından seçilen "yılın karakterini", Kyoto'daki Kiyomizu Tapınağı'nda düzenlenen organizasyonda açıkladı.

Yılın karakteri, Kovid-19 ile mücadelede sıkça kullanılan "kapalı mekan", "kalabalık yer" ve "yakın temas ortamları" ifadelerinde geçen "mitsu" oldu.

Tapınağın Baş Budist Papazı Mori Seihan, 1,5 metre uzunluğunda ve 1,3 metre genişliğindeki kağıda, büyük bir kaligrafi fırçasıyla "mitsu" yazdı.

Geçen yılki organizasyonda, babası Akihito'nun yerine tahta oturan İmparator Naruhito ile başlayan "Reiwa (Düzenin Uyumu) dönemini" simgeleyen "Rei (Düzen)", yılın karakteri seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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