Son dakika: Japonya Başbakanı Suga'dan "imparatorluk tahtı" için "ulusun belkemiği" vurgusu

Son dakika haberi: Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide, Japonya İmparatoru Naruhito sonrası "krizantem tahtın" istikrarının korunmasının "ulusun belkemiği" olduğunu söyledi.

Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide, Japonya İmparatoru Naruhito sonrası "krizantem tahtın" istikrarının korunmasının "ulusun belkemiği" olduğunu söyledi.

Hükümet, Japonya imparatorluk tahtının istikrarının sağlanması için sonbahara kadar sürecek 6 üyeli danışman panelinin ilk toplantısını düzenledi.

Açılışta konuşan Başbakan Suga, "Ele aldığınız konu 'ulusun belkemiğini ilgilendiren' önemli bir meseledir. Umuyorum ki farklı mecralardan düşünceleri dinleyip, anlaşılması kolay hale getirerek bütünleştireceksiniz." dedi.

Toplantıda yapılan seçimde Keio Üniversitesi Eski Başkanı Seike Atsuşi heyet başkanlığına seçildi. Heyet üyeleri arasında Doğu Japonya Demiryolları Başkanı Tomita Tetsuro ve Sophia Üniversitesinden Hukuk Profesörü Ohaşi Mayumi de yer alıyor.

Kyodo ajansının haberinde hükümet kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, panel heyeti, imparatorluk iç kanunundaki olası değişikliklere yönelik ülke genelinde 20 uzmana çeşitli konuları danışacak.

Kyodo panelin, sadece erkeklerin varis olabildiği "krizantem tahta" yönelik Japonya imparatorluk ailesindeki adayların sayısının azalmasıyla ortaya çıkan endişeler üzerine düzenlendiğini bildirdi.

Babanın soyundan gelen erkeklerin tahta çıkabildiği ülkede 55 yaşındaki Veliaht Prens Fumihito, 61 yaşındaki Japonya İmparatoru Naruhito'nun ilk halefi pozisyonunu koruyor.

Daha sonra ise İmparator Naruhito'nun yeğeni 14 yaşındaki Prens Hisahito, amcası 85 yaşındaki Prens Hitaçi olası varisler arasında yer alıyor.

İmparator Naruhito ile İmparatoriçe Masako'nun tek çocuğu ise 19 yaşındaki Prenses Aiko.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan