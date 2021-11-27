Son dakika! Japonya Başbakanı Kişida ASEM'de konuştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Japonya Başbakanı Kişida ASEM'de konuştu

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Son dakika! Japonya Başbakanı Kişida ASEM'de konuştu

Gelen son dakika haberlerine göre Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Hong Kong'taki insan hakları ihlallerine yönelik kuvvetli endişeler taşıdıklarını bildirdi.

SİNCAN, ANKARA (AA) - Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Hong Kong'taki insan hakları ihlallerine yönelik kuvvetli endişeler taşıdıklarını bildirdi.

Kişida, video konferans yöntemiyle Kamboçya'nın ev sahipliğinde yaklaşık 50 ülke ve bölgenin katılımıyla gerçekleştirilen 13. Asya-Avrupa Toplantısı'nda (ASEM) konuştu.

Bölgesel jeopolitik konularına değinen Kişida, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Hong Kong'taki insan hakları ihlallerine yönelik ciddi kaygılar taşıdıklarını bildirdi.

Kişida, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizinde son duruma yönelik "bölgesel statükonun değiştirecek tek taraflı teşebbüslere" şiddetle karşı çıktıklarını söyledi.

Banka önünde sıra bekleyen sahibinin yanındaki Çin kazı ilgi odağı oldu

Banka önünde sıra bekleyen sahibinin yanındaki Çin kazı ilgi odağı oldu

 Dünyaca ünlü mobilya devi, ürünlerinin tanıtımı için emlak işine girdiIKEA'dan Tokyo'nun kalbinde kiralık daire: Mobilyalı aylık 10 lira

Dünyaca ünlü mobilya devi, ürünlerinin tanıtımı için emlak işine girdiIKEA'dan Tokyo'nun kalbinde kiralık daire: Mobilyalı aylık 10 lira

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title