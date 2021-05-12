Son dakika! Japonya, ABD ve Fransa "ARC21" ortak askeri tatbikatını düzenliyor

Son dakika haberlerine göre Japonya, ABD ve Fransa, Çin'in Pasifik'te artan tehditleri karşısında 17 Mayıs'a kadar sürecek "ARC21" ortak askeri tatbikatını başlattı.