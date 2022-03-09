Son dakika: Jandarmaya yakalanan hayvan hırsızı tutuklandı

İZMİR (İHA) - İzmir'in Kiraz ilçesinde bir vatandaşın 10 küçükbaş hayvanını çaldıktan sonra kaçan kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Olay 7 Mart günü ilçeye bağlı Sarıkaya Mahallesinde meydana geldi. H.K. adlı bir vatandaş, 10 küçükbaş hayvanının çalınması üzerine jandarmaya başvurup şikayetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan Kiraz Ilçe Jandarma Komutanlıği ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, olay yeri ve çevresinde yapılan araştırmalarda, hayvanların M.K. tarafından çalındığı tespit etti. Takip sonucu yakalanan M.K., ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alınırken, çalınan hayvanlar da H.K.'ye teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa