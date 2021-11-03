Son dakika... Jandarmaya ateş açıp kaçan şüpheli, 15 kilometrelik takiple yakalandı - Haberler
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Son dakika... Jandarmaya ateş açıp kaçan şüpheli, 15 kilometrelik takiple yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
Son dakika... Jandarmaya ateş açıp kaçan şüpheli, 15 kilometrelik takiple yakalandı

Son dakika gündem haberi... ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan S.C., adresine baskın yapan jandarma ekiplerine ateş açıp otomobiliyle kaçtı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde çeşitli suçlardan aranan S.C., adresine baskın yapan jandarma ekiplerine ateş açıp otomobiliyle kaçtı. Jandarmanın peşine düştüğü S.C., yaklaşık 15 kilometrelik takiple yakalandı.

?Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, başta uyuşturucu ve hırsızlık olmak üzere birçok suçtan hakkında yakalama kararı bulunan S.C.'nin gizlendiği adres tespit edildi. Ekipler, adrese operasyon düzenledi. Durumu fark eden S.C., üzerinde taşıdığı tabancayla ekiplere ateş etti. Jandarmanın karşılık verdiği S.C. otomobiline binip kaçtı, ekipler de pişene düştü. Yaklaşık 15 kilometrelik takibin ardından durdurulan otomobildeki S.C. ve yanındaki E.C. gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.C. tutuklandı., E.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika... Jandarmaya ateş açıp kaçan şüpheli, 15 kilometrelik takiple yakalandı

Son dakika... Jandarmaya ateş açıp kaçan şüpheli, 15 kilometrelik takiple yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri
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