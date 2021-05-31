Son dakika: Jandarmanın uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

Son dakika haberler... BURSA'nın Orhangazi ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 kişi tutuklandı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 kişi tutuklandı.

Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arapzade Mahallesi'nde oturan Suriye uyruklu 5 kişinin, yüklü miktarda uyuşturucuyu satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldıkları şüphelilerin bulunduğu otomobili, Karsak Mahallesi yolunda durdurdu. U.H. (28), Z.Z. (24), A.A (24), İ.D. (27) ve M.N.'nin (22) üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda 3 bin 638 captagon hap, 150 gram Afgan macunu, 10 gram metamfetamin ve 100 dolarlık 1 sahte banknot ele geçirildi.Gözaltına alınan 5 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Buradaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey