Son dakika! Jandarmanın operasyonunu kameradan gördü, uyuşturucuyu klozete döktü
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Son dakika! Jandarmanın operasyonunu kameradan gördü, uyuşturucuyu klozete döktü

Son dakika! Jandarmanın operasyonunu kameradan gördü, uyuşturucuyu klozete döktü
Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre YALOVA'da, jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, operasyonu fark eden bir diğer şüpheli ise kaçtı.

YALOVA'da, jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, operasyonu fark eden bir diğer şüpheli ise kaçtı. S.O. isimli şüphelinin operasyon anını güvenlik kamerasından takip ettiği, yaklaşık 500 gramlık uyuşturucu maddeyi klozete döküp, sifonu çektiğini tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.P. ve S.O.'nun uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Çınarcık ilçesi Koru Mahallesi'nde ikamet ettikleri tespit edilen şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde S.P. ve S.O.'nun ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu S.O. ikametinde yakalanarak gözaltına alınırken, jandarma ekiplerini fark eden S.P. ise kaçtı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 5 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu aparatı, uyuşturucu satışında kullanılan paketleme ambalajı, 1 adet av tüfeği ve tüfeğe ait 23 adet fişek ele geçirildi.

'KAMERA SİSTEMİYLE TAKİP ETMİŞ'

Eş zamanlı operasyonun ardından detaylı inceleme başlatan ekipler, S.O.'nun operasyon anını güvenlik kamerasından takip ettiğini, bu sırada yaklaşık 500 gram ağırlığındaki uyuşturucu maddeyi klozete döküp sifonu çektiğini tespit etti. Firari S.P.'yi yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.


Son dakika! Jandarmanın operasyonunu kameradan gördü, uyuşturucuyu klozete döktü
Son dakika! Jandarmanın operasyonunu kameradan gördü, uyuşturucuyu klozete döktü
Son dakika! Jandarmanın operasyonunu kameradan gördü, uyuşturucuyu klozete döktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız

ORMANI YAKAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
ORMANI YAKAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
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