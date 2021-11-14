Son dakika... Jandarmanın kimlik kontrolünde 4 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 4 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, jandarmanın kimlik kontrolünde yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Döşemealtı ilçesi Camili Mahallesi'nde jandarma devriye personelince yapılan kimlik kontrolü esnasında Ö.S.D. isimli şahsın yapılan kimlik kontrolünde; 4 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi. Şahıs, gözaltına alındı. - ANTALYA

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