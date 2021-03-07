Son dakika haberleri! Jandarmanın 'hassas burunları' suçları aydınlatıyor
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Son dakika haberleri! Jandarmanın 'hassas burunları' suçları aydınlatıyor

07.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:13

Son dakika haberler: Jandarmanın 'hassas burunları' suçları aydınlatıyor Kayseri'de jandarma ekiplerinin en büyük yardımcılarına 'özenli' eğitim Kayseri İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan 7 köpek, hassas burunları sayesinde müdahale ettiği olaylarda hem suçların aydınlatılmasında ve suçluların...

Jandarmanın 'hassas burunları' suçları aydınlatıyor

Kayseri'de jandarma ekiplerinin en büyük yardımcılarına 'özenli' eğitim

KAYSERİ - Kayseri İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan 7 köpek, hassas burunları sayesinde müdahale ettiği olaylarda hem suçların aydınlatılmasında ve suçluların yakalanmasında etkin görev alıyor.

Merkezi Nevşehir'de bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda eğitimlerini tamamladıktan sonra Kayseri İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev alan 3 uyuşturucu madde arama, 1 tütün tespit, 2 arama kurtarma ve 1 bomba arama köpeğinin eğitimlerini İhlas Haber Ajansı görüntüledi. Kayseri'de birçok görevde etkin olarak yer alan uyuşturucu madde arama köpekleri 'Çıtır', 'Night', 'Kaşkır, tütün tespit köpeği 'Rota', arama kurtarma köpekleri 'Girgin' ve 'Tombik' ile bomba arama köpeği 'Gama, hem suçların aydınlatılmasında hem de suçluların yakalanmasında başarılı görevler ifa ediyor.

Hassas burunlar uyuşturucuya geçit vermedi

Uyuşturucu arama köpekleri 2020 yılı içerisinde 385 görevde 85 olaya müdahale ederken, 40 kilo esrar, bin 500 adet ekstasy hap, 850 gram metamfetamin ve 4 kilo bonzai yakaladı. Bomba arama köpekleri de yine 2020 yılı içerisinde 130 görevde 9 olaya müdahale etti ve bu olaylarda 20 tabanca, 5 av tüfeği, 20 tabanca şarjörü ve 150 tabancı mühimmatı buldu. Tütün tespit köpeği Rota ise, 2020 yılı içerisinde 75 görevde 17 olaya müdahale ederken, bu olaylarda 20 ton kaçak tütün, 4 bin paket kaçak sigara ve 10 bin adet sarılı sigara bularak büyük başarıya imza attı. Ayrıca, arama kurtarma köpekleri Girgin ve Tombik ise, 2020 yılı içerisinde 35 görevini başarılı bir şekilde tamamladı.

"Her daim göreve hazırlar"

Uyuşturucu Madde Arama Köpek Kullanıcısı Uzman Jandarma VII. Kademeli Çavuş Bestami Avcı, "Kayseri İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 4 branşta 3 uyuşturucu madde, 2 arama kurtarma, 1 bomba arama, 1 tütün tespit olmak üzere toplam 7 köpek unsurumuz bulunmaktadır. Köpeklerimiz kısa adı JAKEM olan, merkezi Nevşehir'de bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda eğiticileri ile beraber eğitimlerini tamamlamayı müteakip görevlerine başlamaktadırlar. Köpek unsurlarımız Kayseri İl Jandarma Komutanlığı emrinde her daim göreve hazır bir şekilde suçların aydınlatılması ve suçluların yakalanmasında etkin görev almaktadırlar" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri! Jandarmanın 'hassas burunları' suçları aydınlatıyor
Son dakika haberleri! Jandarmanın 'hassas burunları' suçları aydınlatıyor
Son dakika haberleri! Jandarmanın 'hassas burunları' suçları aydınlatıyor
Son dakika haberleri! Jandarmanın 'hassas burunları' suçları aydınlatıyor
Son dakika haberleri! Jandarmanın 'hassas burunları' suçları aydınlatıyor
Son dakika haberleri! Jandarmanın 'hassas burunları' suçları aydınlatıyor
Son dakika haberleri! Jandarmanın 'hassas burunları' suçları aydınlatıyor
Son dakika haberleri! Jandarmanın 'hassas burunları' suçları aydınlatıyor
Son dakika haberleri! Jandarmanın 'hassas burunları' suçları aydınlatıyor
Son dakika haberleri! Jandarmanın 'hassas burunları' suçları aydınlatıyor
Son dakika haberleri! Jandarmanın 'hassas burunları' suçları aydınlatıyor
Son dakika haberleri! Jandarmanın 'hassas burunları' suçları aydınlatıyor
Son dakika haberleri! Jandarmanın 'hassas burunları' suçları aydınlatıyor
Son dakika haberleri! Jandarmanın 'hassas burunları' suçları aydınlatıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ

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