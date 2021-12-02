Son dakika: Jandarmanın çalışmaları sonucu, son bir ayda 253 internet sitesi engellendi - Haberler
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Son dakika: Jandarmanın çalışmaları sonucu, son bir ayda 253 internet sitesi engellendi

AA / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika: Jandarmanın çalışmaları sonucu, son bir ayda 253 internet sitesi engellendi

Bir son dakika haberine göre Yasa dışı bahis, müstehcen içerikli paylaşımlar ve zararlı yazılımla dolandırıcılık faaliyetleri yapıldığı belirlenen 253 internet sitesine erişim engellendi.

Yasa dışı bahis, müstehcen içerikli paylaşımlar ve zararlı yazılımla dolandırıcılık faaliyetleri yapıldığı belirlenen 253 internet sitesine erişim engellendi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 1-30 Kasım tarihleri arasında yasa dışı bahis, müstehcen içerikli paylaşımlar ve zararlı yazılımla oltalama/phishing yöntemi kullanılarak, dolandırıcılık yapan internet siteleri ile sosyal medya hesaplarının tespiti için çalışma yaptı.

Ekiplerin sanal devriye faaliyetleri kapsamında, 2 bin 335 sosyal medya/URL adresinde yapılan inceleme ve araştırma sonucunda yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 219 internet sitesi, müstehcen içerikli paylaşımlar yapan 23 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na, oltalama/phishing metoduyla dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu tespit edilen 11 internet sitesine ise Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne bildirilerek erişim engellendi.

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AA / Aykut Karadağ - Son Dakika Haberleri

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