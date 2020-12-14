Son dakika! Jandarmanın bulduğu hasta şahin tedavi altına alındı
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Son dakika! Jandarmanın bulduğu hasta şahin tedavi altına alındı

14.12.2020 12:28 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:32
Son dakika! Jandarmanın bulduğu hasta şahin tedavi altına alındı

Son dakika haber: Muğla'nın Marmaris İlçesi Çetibeli Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çamlı Mahallesinde gerçekleştirilendevriye esnasında yol kenarında uçamayan ve yarı baygın halde şahin bulundu.

Muğla'nın Marmaris İlçesi Çetibeli Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çamlı Mahallesinde gerçekleştirilen

devriye esnasında yol kenarında uçamayan ve yarı baygın halde şahin bulundu. Vücudunda yara izi bulunmayan şahin, ilk tedavisi yapılması amacıyla Gökova'daki hayvan kliniğine götürüldü. Tedavi sonucu şahine ishale bağlı iştahsızlıktan yorgun düştüğü teşhisi konuldu. Şahinin sağlıklı bir şekilde doğal hayatına kavuşabilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde tedavisini yapan hayvan kliniğine teslim edildiği öğrenildi. - MUĞLA

Son dakika! Jandarmanın bulduğu hasta şahin tedavi altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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