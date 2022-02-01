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Jandarmadan yolda kalanlara çorba ikramı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Jandarmadan yolda kalanlara çorba ikramıKAR ve tipi nedeniyle kapanan Erzincan-Sivas kara yolunun açılmasını bekleyen sürücü ve yolculara jandarma ve polis ekipleri tarafından çorba ikram edildi.

ERZİNCAN (DHA) - Jandarmadan yolda kalanlara çorba ikramı

KAR ve tipi nedeniyle kapanan Erzincan-Sivas kara yolunun açılmasını bekleyen sürücü ve yolculara jandarma ve polis ekipleri tarafından çorba ikram edildi.

Erzincan-Sivas karayolunun İmranlı-Altköy ile Kuzkoy-Gemecik köyleri arasındaki fırtına ve tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfırı inmesi sebebiyle karayolu her iki taraftan araç trafiğine kapatıldı.

Çok sayıda sürücü araçlarını park ederek yolun açılmasını bekledi. Refahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile trafik müdürlüğü ekipleri, araçlarında yolun ulaşıma açılmasını bekleyen sürücü ve yolculara çorba ikramında bulundu.

Jandarmadan yolda kalanlara çorba ikramı

Jandarmadan yolda kalanlara çorba ikramı

Jandarmadan yolda kalanlara çorba ikramı

Jandarmadan yolda kalanlara çorba ikramı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Jandarma, Erzincan, Polis, kar, Güncel, Haber

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