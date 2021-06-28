Son dakika! Jandarmadan yavru baykuşlara şevkat eli
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Son dakika! Jandarmadan yavru baykuşlara şevkat eli

Son dakika! Jandarmadan yavru baykuşlara şevkat eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberi... Kars'ta yuvalarından düşen yavru baykuşlara jandarma şevkat elini uzattı.

Kars'ta yuvalarından düşen yavru baykuşlara jandarma şevkat elini uzattı. Yavru baykuşları korumaya alan jandarma, baykuşları besleyerek karını doyurdu.

Kars İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı yerleşkesi içerisinde bulunan yuvalarından düşen 2 baykuş yavrusu, Jandarma personeli tarafından beslendi.

Bir süre baykuşları besleyen jandarma daha sonra baykuşları kontrolleri yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti. Burada ilk tedavileri yapılan yavru baykuşlar koruma altına alındı.

Doğa Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü'nde koruma altına alınan baykuşlar yeterli olgunluğa ulaştıklarında doğaya bırakılacak. - KARS

Son dakika! Jandarmadan yavru baykuşlara şevkat eli
Son dakika! Jandarmadan yavru baykuşlara şevkat eli
Son dakika! Jandarmadan yavru baykuşlara şevkat eli
Son dakika! Jandarmadan yavru baykuşlara şevkat eli
Son dakika! Jandarmadan yavru baykuşlara şevkat eli
Son dakika! Jandarmadan yavru baykuşlara şevkat eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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