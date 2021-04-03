Son dakika haber: ANTALYA Jandarmadan yasadışı silah imalathanesine baskın
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Son dakika haber: ANTALYA Jandarmadan yasadışı silah imalathanesine baskın

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Jandarmadan yasadışı silah imalathanesine baskın*- Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri yasadışı silah imalatı yapılan bir iş yerine baskın düzenledi.

Jandarmadan yasadışı silah imalathanesine baskın

*- Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri yasadışı silah imalatı yapılan bir iş yerine baskın düzenledi.

*- Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Sitesi içerisinde bir iş yerinde yasadışı tabanca imalatı yapıldığı ve uyuşturucu bulundurulduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler iş yerine baskın düzenledi. Baskında bir iş yerinde uyuşturucu bulundurulduğu ve kurusıkıdan bozma tabanca imalatı yapıldığı tespit edildi. İş yerinde yapılan aramada 6 tabanca, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabancaların namlu çevirme aparatı ve 9 mermi ile 30 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili A.E. ve D.E. gözaltına alınırken işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. D.E. ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, A.E. adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber: ANTALYA Jandarmadan yasadışı silah imalathanesine baskın
Son dakika haber: ANTALYA Jandarmadan yasadışı silah imalathanesine baskın
Son dakika haber: ANTALYA Jandarmadan yasadışı silah imalathanesine baskın
Son dakika haber: ANTALYA Jandarmadan yasadışı silah imalathanesine baskın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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