Son dakika! Jandarmadan yangın uyarısı

Edinilen son dakika haberine göre Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı, arazide ve ekili alanlarda yangın riskine karşı tedbirleri olunması uyarısında bulundu.

Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı, arazide ve ekili alanlarda yangın riskine karşı tedbirleri olunması uyarısında bulundu.

Yangınların en çok tedbirsizlik ve ihmalden kaynaklandığına işaret yetkililer, piknik yapanların yaktıkları ateşi söndürmeleri, hasat yapılan tarlalarda biçim anında dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş de uyarıdan dolayı jandarma yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak