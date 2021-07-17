Son dakika: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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Son dakika: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Son dakika: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arazide kurumaya bırakılmış 500 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arazide kurumaya bırakılmış 500 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Kahta İlçe Jandarma sorumluluk bölgesinde yer alan Bozpınar köyünde icra edilen önleyici kolluk faaliyeti esnasında araziye kuruması için bırakılan 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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