Son dakika... JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

Son dakika gündem haberi: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Bonzai üretiminde kullanılan sentetik Cannabinoid türevi maddenin yurtdışından ülkemize yasadışı yollarla girişinin sağlandığı bilgisini aldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Bonzai üretiminde kullanılan sentetik Cannabinoid türevi maddenin yurtdışından ülkemize yasadışı yollarla girişinin sağlandığı bilgisini aldı. Küçükçekmece'de belirlenen adresi uzun süre takip eden Jandarma ekipleri, dedektör köpeği Vadi'nin de katılımıyla operasyon düzenledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı