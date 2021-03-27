Son dakika... JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU
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Son dakika... JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Bonzai üretiminde kullanılan sentetik Cannabinoid türevi maddenin yurtdışından ülkemize yasadışı yollarla girişinin sağlandığı bilgisini aldı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Bonzai üretiminde kullanılan sentetik Cannabinoid türevi maddenin yurtdışından ülkemize yasadışı yollarla girişinin sağlandığı bilgisini aldı. Küçükçekmece'de belirlenen adresi uzun süre takip eden Jandarma ekipleri, dedektör köpeği Vadi'nin de katılımıyla operasyon düzenledi.

Son dakika... JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU
Son dakika... JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU
Son dakika... JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU
Son dakika... JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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