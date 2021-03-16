Son dakika: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
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Son dakika: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

16.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:14
Son dakika: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bursa'da bir şüphelinin evine jandarma tarafından operasyon düzenlendi.

Bursa'da bir şüphelinin evine jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde ikamet eden H.B. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde alındığı bilgisine ulaşan Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri eve operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde 30 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, uyuşturucudan elde edilen 4 bin 195 Türk lirası, uyuşturucu madde içiminde kullanılan 15 aparat, 150 adet şeffaf kilitli poşet, 200 adet uyuşturucu içmek için pipet, 4 uyuşturucu kullanmakta kullanılan aparat, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan olay şüphelisi H.K. ve K.A isimli şahıslar adli işlemlerin bitimini müteakip adli makamlara sevk edilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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