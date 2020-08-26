Son Dakika: Jandarmadan uyuşturucu operasyonu Son dakika haberlerine göre Samsun'un Salıpazarı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 31 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 31 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Salıpazarı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen operasyonda yapılan arama neticesinde, 31 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca bir şahıs hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA