Son dakika! Jandarmadan trafikteki kadınlara çiçek

İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri, yol kontrolünde durdurulan araçlardaki kadınlara çiçek vererek, Kadınlar Günü'nü kutladı.

İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla yaptıkları yol kontrolünde durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolcu olarak bulunan kadınlara çiçek verdi.

İlçe Jandarma komutanı Binbaşı Ümit Tahta'nın da katıldığı etkinlikte ekipler, kadınların Kadınlar Günü'nü kutladı.

Binbaşı Tahta, daha sonra Fevzipaşa Mahallesindeki okullarda görev yapan kadın öğretmenlerin günlerini de kutlayıp çiçek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek