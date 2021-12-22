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Son dakika! Jandarmadan trafik güvenliği eğitimi

Son dakika! Jandarmadan trafik güvenliği eğitimi
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Ankara İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gölbaşı'nda 372 öğrenci ve vatandaşa trafik güvenliği anlatıldı.

ANKARA (AA) - Ankara İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gölbaşı'nda 372 öğrenci ve vatandaşa trafik güvenliği anlatıldı.

Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, Trafik Şube Müdürlüğünce Gölbaşı ilçesinde ilk ve ortaöğretim okullarında mobil trafik eğitim tırı ve emniyet kemeri simülasyon aracıyla trafik güvenliği konularında 372 kişiye eğitim verildi.

Eğitime katılan öğrencilere boyama kitabı, bilgilendirme broşürü ve kırmızı düdük, vatandaşlara da çeşitli promosyon ürünleri ile broşürler dağıtıldı.

Açıklamada, öğrencilere ve vatandaşlara yönelik uygulamalı eğitimlerin ve seminerlerin verilmeye devam edileceği belirtildi.

Son dakika! Jandarmadan trafik güvenliği eğitimi

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AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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