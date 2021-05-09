Son Dakika | Jandarmadan "torbacı" operasyonu
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Son Dakika | Jandarmadan "torbacı" operasyonu

Son Dakika | Jandarmadan 'torbacı' operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından torbacılara yönelik Fatih ve Esenyurt ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 26 kilogram skunk, 9 kilogram kokain, 3 adet hassas terazi, 1 adet...

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından torbacılara yönelik Fatih ve Esenyurt ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 26 kilogram skunk, 9 kilogram kokain, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde; B.M. isimli şahsın yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi, İstanbul ili genelinde piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisini aldı.

İki farklı adreste uyuşturucu pazarlıyordu

Jandarma ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip ile B.M. isimli şüpheli şahsın Esenyurt ve Fatih ilçelerinde iki farklı adresi kullandığını tespit etti. Belirlenen adresler üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen adreslere baskın yapan jandarma ekipleri B.M.'nin Esenyurt ve Fatih ilçelerinde kullandığı adreslerde yaptıkları aramalarda yatak altlarına, mutfak dolaplarına, kolilere ve çantalara gizlenmiş olarak 26 kilogram skunk, 9 kilogram kokain, 3 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirdi.

Uyuşturucu satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi

Jandarma ekiplerince sorgusu tamamlanan B.M. hakkında "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan düzenlenen dosya ile çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın ifadesi sonucunda olayla bağlantısı olduğu öğrenilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Son Dakika | Jandarmadan 'torbacı' operasyonu
Son Dakika | Jandarmadan 'torbacı' operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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