Son dakika! Jandarmadan şehit ailesine duygulandıran ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Jandarmadan şehit ailesine duygulandıran ziyaret

Son dakika! Jandarmadan şehit ailesine duygulandıran ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Son dakika haberleri: Zonguldak'ta jandarma ekipleri şehit ailesini ziyaret ederek Türk Bayrağı hediye etti.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta jandarma ekipleri şehit ailesini ziyaret ederek Türk Bayrağı hediye etti.

Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde yaşayan Şehit Piyade Er Taner Dombaycı'nın ailesi, Jandarma Komutanlığı'nı arayarak Türk Bayrağı istedi. Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler, şehit ailesini ziyaret etti. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette şehit ailesinin Türk Bayrağı talebini de yerine getiren jandarma ekipleri bayrağı aileye teslim etti. Şehit ailesi ise kendilerini ziyaret ederek bayrak talebini yerine getiren jandarmaya teşekkür etti. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Türk Bayrağı, Zonguldak, Jandarma, Şehit, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title