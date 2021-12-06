Son Dakika | Jandarmadan sahte alkol operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Jandarmadan sahte alkol operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Jandarmadan sahte alkol operasyonu

Son dakika haber: KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda sahte alkol ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

KIRŞEHİR (İHA) - KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda sahte alkol ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Mucur İlçesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise; 100 adet 100' lük içki ele geçirildi. Öte yandan jandarma ekiplerince, Kasım ayı içerisinde uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik 5 ayrı operasyonda 8 şüpheli ile birlikte 111 adet uyuşturucu hap, 25 gram metamfetamin ve 43 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - KIRŞEHİR

Uludağ'da mahsur kalan amatör dağcılar, çorap ve elbiselerini yakarak ölümden kurtulmuş

Uludağ'da mahsur kalan amatör dağcılar, çorap ve elbiselerini yakarak ölümden kurtulmuş

 Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti

Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti

 Uludağ'da mahsur kalanların yakınları: 'Kardan barınak yaparak hayatta kalmaya çalışıyorlar'

Uludağ'da mahsur kalanların yakınları: "Kardan barınak yaparak hayatta kalmaya çalışıyorlar"

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title