Son dakika haber: Jandarmadan, operasyonda yaralanan komandonun tahliye edilme anına ilişkin paylaşım
Son dakika gelişmesine göre Jandarmadan, operasyonda yaralanan komandonun tahliye edilme anına ilişkin paylaşım Jandarma Genel Komutanlığı, operasyon esnasında düşme sonucu yaralanan Jandarma Komandonun, Jandarma Havacıları tarafından tahliye edilme anının görüntülerini paylaştı.
Jandarmadan, operasyonda yaralanan komandonun tahliye edilme anına ilişkin paylaşım
ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı, operasyon esnasında düşme sonucu yaralanan Jandarma Komandonun, Jandarma Havacıları tarafından tahliye edilme anının görüntülerini paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Muş İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken, Eren Kış 11 Şenyayla Şehit J.Ütğm. İsmail Moray Operasyonu esnasında, düşme sonucu yaralanan Jandarma Komandonun, Jandarma Havacıları tarafından tahliye edilme anının görüntüsünü paylaştı.