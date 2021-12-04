Son dakika haber: Jandarmadan, operasyonda yaralanan komandonun tahliye edilme anına ilişkin paylaşım - Haberler
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Son dakika haber: Jandarmadan, operasyonda yaralanan komandonun tahliye edilme anına ilişkin paylaşım

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Jandarmadan, operasyonda yaralanan komandonun tahliye edilme anına ilişkin paylaşım Jandarma Genel Komutanlığı, operasyon esnasında düşme sonucu yaralanan Jandarma Komandonun, Jandarma Havacıları tarafından tahliye edilme anının görüntülerini paylaştı.

Jandarmadan, operasyonda yaralanan komandonun tahliye edilme anına ilişkin paylaşım

ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı, operasyon esnasında düşme sonucu yaralanan Jandarma Komandonun, Jandarma Havacıları tarafından tahliye edilme anının görüntülerini paylaştı.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Muş İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken, Eren Kış 11 Şenyayla Şehit J.Ütğm. İsmail Moray Operasyonu esnasında, düşme sonucu yaralanan Jandarma Komandonun, Jandarma Havacıları tarafından tahliye edilme anının görüntüsünü paylaştı.

Son dakika haber: Jandarmadan, operasyonda yaralanan komandonun tahliye edilme anına ilişkin paylaşım

Son dakika haber: Jandarmadan, operasyonda yaralanan komandonun tahliye edilme anına ilişkin paylaşım

Son dakika haber: Jandarmadan, operasyonda yaralanan komandonun tahliye edilme anına ilişkin paylaşım

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İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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