Son Dakika | Jandarmadan kadınlara karanfil

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara karanfil dağıttı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınları unutmadı. İzmir'in hemen hemen tüm ilçelerinde ekipler, asayiş ve trafik kontrol uygulamaları sırasında kadınlara karanfiller dağıttı. Ekipler, aynı zamanda çalışan kadın vatandaşları da ziyaret etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan jandarmanın bu davranışı, vatandaşlarında takdirini kazandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı