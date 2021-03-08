Son Dakika | Jandarmadan kadınlara karanfil
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Son Dakika | Jandarmadan kadınlara karanfil

08.03.2021 14:04 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:08
Son Dakika | Jandarmadan kadınlara karanfil

Son dakika gelişmesine göre İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara karanfil dağıttı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara karanfil dağıttı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadınları unutmadı. İzmir'in hemen hemen tüm ilçelerinde ekipler, asayiş ve trafik kontrol uygulamaları sırasında kadınlara karanfiller dağıttı. Ekipler, aynı zamanda çalışan kadın vatandaşları da ziyaret etti. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan jandarmanın bu davranışı, vatandaşlarında takdirini kazandı. - İZMİR

Son Dakika | Jandarmadan kadınlara karanfil
Son Dakika | Jandarmadan kadınlara karanfil
Son Dakika | Jandarmadan kadınlara karanfil
Son Dakika | Jandarmadan kadınlara karanfil

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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