Son dakika: Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 8 gözaltı
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Son dakika: Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 8 gözaltı

25.12.2020 10:27 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:31
Son dakika: Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 8 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Aksaray'da kaçak içki imal edildiğini ve ticaretinin yapıldığını tespit eden jandarma ekipleri, bir köyde 8 ayrı adrese eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonda 8 şüpheliyi kaçak içki ile yakaladı.

Aksaray'da kaçak içki imal edildiğini ve ticaretinin yapıldığını tespit eden jandarma ekipleri, bir köyde 8 ayrı adrese eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonda 8 şüpheliyi kaçak içki ile yakaladı.

Operasyon, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Gaziemir köyünde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşan yılbaşı öncesi köyde kaçak içki imal edildiğini ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köyde S.E., İ.U., H.U., B.Ç., Y.B., E.A., H.Ç. ve İ.B. isimli 8 şüpheliyi Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan takipte yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Köyde 8 şüphelinin evine eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda bidonlar içinde satışa hazır 2 bin 810 litre kaçak şarap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 15 kilo kaçak tütün ve 4 bin 800 adet makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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