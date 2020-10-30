Son dakika gündem: Jandarmadan İzmir'deki çalışmalarla ilgili açıklama
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Son dakika gündem: Jandarmadan İzmir'deki çalışmalarla ilgili açıklama

30.10.2020 23:46 | Son Güncelleme: 30.10.2020 23:52
Son dakika gündem: Jandarmadan İzmir'deki çalışmalarla ilgili açıklama

Son dakika haber... JANDARMA Özel Asayiş Komutanlığı'nca (JOAK) yapılan açıklamada, 132 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personelinin Bayraklı bölgesinde 8 noktada, arama çalışmalarına destek verdiği bildirildi.

JANDARMA Özel Asayiş Komutanlığı'nca (JOAK) yapılan açıklamada, 132 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) personelinin Bayraklı bölgesinde 8 noktada, arama çalışmalarına destek verdiği bildirildi.   

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı bölgesinde meydana gelen enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'nca bölgedeki arama kurtarma çalışmaları ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, çalışmaların Bayraklı'daki 8 noktada sürdüğü ve bu çalışmalara Van, Bingöl ve Elazığ'daki depremlerden tecrübeli olduğu belirtilen 132 JAK personelinin destek verdiği bildirildi.Aralıksız devam eden çalışmalarda ayrıca İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 391 personel ile jandarma insanlı keşif uçağı, jandarma helikopteri, 4 arama kurtarma köpek timi, 2 kadavra köpek timinin faaliyet gösterdiği ifade edildi. 

Haber:  İZMİR,


Son dakika gündem: Jandarmadan İzmir'deki çalışmalarla ilgili açıklama
Son dakika gündem: Jandarmadan İzmir'deki çalışmalarla ilgili açıklama
Son dakika gündem: Jandarmadan İzmir'deki çalışmalarla ilgili açıklama
Son dakika gündem: Jandarmadan İzmir'deki çalışmalarla ilgili açıklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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