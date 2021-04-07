Son dakika! Jandarmadan HES sorgusu, korona denetimi ve yaşlı ziyareti
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Son dakika! Jandarmadan HES sorgusu, korona denetimi ve yaşlı ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Jandarmadan HES sorgusu, korona denetimi ve yaşlı ziyareti

Son dakika haberlerine göre "Çok yüksek riskli" kategoride yer alan Samsun'da Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüse karşı alınan önlemlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

"Çok yüksek riskli" kategoride yer alan Samsun'da Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüse karşı alınan önlemlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, araçlarda ve mahallelerde korona virüsü tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde filyasyon çalışmaları ve HES kodu sorgusunu ihmale mahal vermeden sürdürüyor. Kalabalığın yoğun olabileceği alanlarda ekipler ve mahalle içlerinde, duyuru yaparak maske, mesafe ve hijyen uyarısı yapıyor. Karantinada bulunan, pozitif ve temaslı kişilerin alınan tedbirlere uyup uymadığına bakıyor. Yol kontrol noktasında yapılan denetimlerde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Aynı zamanda kimsesiz yaşlı vatandaşları unutmayan ekipler onları evlerinde ziyaret ediyor. - SAMSUN

Son dakika! Jandarmadan HES sorgusu, korona denetimi ve yaşlı ziyareti
Son dakika! Jandarmadan HES sorgusu, korona denetimi ve yaşlı ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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