Son Dakika: Jandarmadan helikopter destekli trafik ve asayiş uygulaması
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Son Dakika: Jandarmadan helikopter destekli trafik ve asayiş uygulaması

Son dakika haberi... İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, helikopter destekli trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Son Dakika: Jandarmadan helikopter destekli trafik ve asayiş uygulaması
03.07.2020 19:08 | Son Güncelleme: 03.07.2020 20:00

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, helikopter destekli trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Motosikletle denize gitmek isteyen 4 arkadaş kasksız gezdikleri için cezadan kurtulamadı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, Jandarmanın sorumluluk alanlarında belirlenen noktalarda trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığının denetlendiği uygulamaya, 201 jandarma Asayiş Timi, 14 Jandarma Suç Araştırma Timi, 40 Motosikletli Asayiş Timi, 22 Motosikletli Trafik Timi, 37 Koruma ve Sevk Timi, 68 Jandarma Trafik Timi, 13 Olay Yeri İnceleme Timi, 2 Patlayıcı Madde İmha Timi ve 2 Atlı Jandarma Timi katıldı.

"Uygulama helikopterle görüntülendi"

Kent genelinde Jandarmanın sorumluluk alanlarında gerçekleştirilen denetlemelerde, yerleşim yerleri ve ormanlık alanlar helikopter ve İnsansız Hava Araçlarıyla, araçla girilmesine imkan olmayan noktalar ise Atlı Jandarma Birlikleri ve Motorlu Jandarma Timlerince kontrol edildi. Jandarma ekiplerinin Sarıyer ve D-20 karayolu üzerindeki uygulama noktalarındaki denetlemeleri helikopterle havadan görüntülendi.

"Denize gitmek için kasksız motosikletle gezen 4 kişi cezadan kurtulamadı"

Jandarma ekiplerinin Uskumruköy Kavşağı'nda yaptığı denetlemeler sırasında 2 motosikletle denize gitmek isteyen 4 arkadaşın kasksız görülmesi üzerine ekipler 4 kişiyi durdurdu. Havaların çok sıcak olduğundan dolayı ve kısa mesafe gideceklerini söyleyen 4 arkadaş yine de cezadan kurtulamadı. 4 kişiye kasktan dolayı 132 lira ceza kesilirken maskeden dolayı da 900 lira ceza kesildi.

"Kask takmadığı için ceza yedi; herkese kask takın uyarısı yaptı"

Ne kadar ceza yediğini bilmediğini söyleyen Mustafa Özdemir, "Motor kullanıyordum. Kask takmadığım için ceza yedim. Lütfen kaskınızı takın ve yollarda dikkatli gidin. Araç kullanıyorsanız da emniyet kemeri lütfen takın. Arkada arkadaşım vardı. Onunda kaskı yoktu. Cezamızı yedik. Ödemek için artık Pazartesi günü vergi dairesine gideceğiz. Ne kadar ceza yediğimi bilmiyorum" diye konuştu.

"Yedikleri ceza için yardım bekliyorlar"

Yedikleri cezayı ödeyecek durumları olmadığını dile getiren Çağatay Gölçek, "Sıcaklardan dolayı kısa mesafe gideceğimiz için kask takmadık. Jandarma ekiplerinin kontrollerinde durdurulduk. Bize kasksızlıktan dolayı ceza kesildi. Bu konuda bize yardımcı olacak insanlardan yardım bekliyoruz. Deniz şuradan 100 metre ötede. Bizde 100 metre kasksız gezdiğimiz için şu anda bu durumdayız. Bizim bunu ödeyecek gücümüz yok. Vatanını ve milletini her zaman seven insanlarız. Bize yardım edecek insanları bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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