Son Dakika | Jandarmadan hayvanlara şefkat eli
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Son Dakika | Jandarmadan hayvanlara şefkat eli

Son dakika haberleri... Malatya'nın Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri başta Dilek Mahallesi olmak üzere, çeşitli mahallelerde başıboş sokak hayvanlarına yem dağıttı.

Son Dakika | Jandarmadan hayvanlara şefkat eli
01.09.2020 16:36 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:41

Malatya'nın Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri başta Dilek Mahallesi olmak üzere, çeşitli mahallelerde başıboş sokak hayvanlarına yem dağıttı.

Yeşilyurt jandarma ekipleri, sokaktaki hayvanları yalnız bırakmadı. Bu kapsamda Yeşilyurt ilçe jandarma komutanlığına yeni atanan Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu'nun talimatlarıyla Jandarma ekipleri başta Dilek Mahallesi olmak üzere birçok mahallede hayvanlara yem ve su verdi.

Mahalle sakinleri jandarma ekiplerinin bu davranışlarını takdirle karşıladı. - MALATYA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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