Son dakika... Bitlis'te jandarma ekipleri hasta ve yaşlıları ziyaret etti

Son dakika gündem haberi: Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

BİTLİS (AA) - Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ev ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Alaniçi ve Karbastı köylerine giden ekipler, hasta ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Jandarma ekipleri, ziyaret ettiği kişilerle sohbet edip sağlıkları hakkı bilgi aldı.