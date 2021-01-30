Jandarmadan Erciyes Kayak Merkezi yolunda Kovid-19 tedbirleri denetimi
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Jandarmadan Erciyes Kayak Merkezi yolunda Kovid-19 tedbirleri denetimi

30.01.2021 13:43 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:14

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Erciyes Kayak Merkezi yolunda denetim yaptı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Erciyes Kayak Merkezi yolunda denetim yaptı.

Jandarma ve polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentin farklı bölgelerindeki kara yolu uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

Uygulamalarda sürücü ve araçlardaki yolcuların Kovid-19 tedbirlerine uyup uymadığı denetlendi.

Ekipler bu kapsamda, ülkenin önemli kış turizm merkezlerden Erciyes Kayak Merkezi'nde de denetimde bulundu.

Uygulama noktasında araçları durduran jandarma, vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Ekipler, kurallara uymayanlar hakkında tutanak tuttu.

Jandarmadan Erciyes Kayak Merkezi yolunda Kovid-19 tedbirleri denetimi
Jandarmadan Erciyes Kayak Merkezi yolunda Kovid-19 tedbirleri denetimi
Jandarmadan Erciyes Kayak Merkezi yolunda Kovid-19 tedbirleri denetimi
Jandarmadan Erciyes Kayak Merkezi yolunda Kovid-19 tedbirleri denetimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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