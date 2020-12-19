Son dakika haberi... Jandarmadan droneli sokağa çıkma yasağı denetimi
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Son dakika haberi... Jandarmadan droneli sokağa çıkma yasağı denetimi

19.12.2020 17:10 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:33

Son dakika 3. sayfa haberine göre Jandarmadan droneli sokağa çıkma yasağı denetimi Genel olarak vatandaşların kurallara uyduğu belirtiliyor Eskişehir'de jandarma ekipleri drone de kullanarak sokağa çıkma yasağı denetimlerini arttırdı.

Jandarmadan droneli sokağa çıkma yasağı denetimi

Genel olarak vatandaşların kurallara uyduğu belirtiliyor

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de jandarma ekipleri drone de kullanarak sokağa çıkma yasağı denetimlerini arttırdı.

Güvenlik görevlileri, ülke genelinde uygulanan ve hafta sonu tüm gün geçerli olan sokağa çıkma yasakların sıkı bir şekilde denetliyor. Eskişehir-Seyitgazi yolunun 11'inci kilometresinde bulunan Seyitgazi Jandarma Yol Kontrol Noktasında da drone kullanılarak denetimler yapıldı. Araç yoğunluğunun oldukça az olduğu denetimde genel olarak vatandaşların kurallara uyduğu belirtiliyor.

Jandarma ekiplerinin karadan yaptığı denetimlerde gün boyu yaklaşık 150 aracın durdurulduğu ve izin belgesinin yanında kış lastik, emniyet kemeri, araç muayene ve sigortası gibi kontrolleri yaptığı, kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yaptıkları belirtildi.

Son dakika haberi... Jandarmadan droneli sokağa çıkma yasağı denetimi
Son dakika haberi... Jandarmadan droneli sokağa çıkma yasağı denetimi
Son dakika haberi... Jandarmadan droneli sokağa çıkma yasağı denetimi
Son dakika haberi... Jandarmadan droneli sokağa çıkma yasağı denetimi
Son dakika haberi... Jandarmadan droneli sokağa çıkma yasağı denetimi
Son dakika haberi... Jandarmadan droneli sokağa çıkma yasağı denetimi
Son dakika haberi... Jandarmadan droneli sokağa çıkma yasağı denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT

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