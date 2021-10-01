Jandarmadan DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Deaş silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen müşterek çalışmalar neticesinde A.H.'nin Suriye'nin Rakka ve Elbab bölgelerinde terör örgütü DEAŞ'ta silahlı faaliyet gösterdiği ve ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığını tespit etti.
Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. - KAYSERİ
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