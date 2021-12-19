Son Dakika | Jandarmadan 4 ilde operasyon: 39 gözaltı - Haberler
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Son Dakika | Jandarmadan 4 ilde operasyon: 39 gözaltı

Son Dakika | Jandarmadan 4 ilde operasyon: 39 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Jandarma Genel Komutanlığı, 4 ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirildiğini ve 39 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı, 4 ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirildiğini ve 39 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, düzenlenen operasyonlarda Diyarbakır, Bingöl, Balıkesir ve Konya'da çok sayıda silah ele geçirildiği belirtilerek, "İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda 100 av tüfeği, 1 piyade tüfeği, 17 tabanca, 4 roketatar mühimmatı, 2 el bombası ve çok sayıda suça konu malzeme ele geçirilerek, 39 şüpheli yakalanmıştır" denildi. - ANKARA

Son Dakika | Jandarmadan 4 ilde operasyon: 39 gözaltı

Son Dakika | Jandarmadan 4 ilde operasyon: 39 gözaltı

Son Dakika | Jandarmadan 4 ilde operasyon: 39 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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