Son Dakika | Jandarmada trafikte 4 bin 438 aracı denetledi
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Son Dakika | Jandarmada trafikte 4 bin 438 aracı denetledi

Bir son dakika haberine göre Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları bölgesel özel hız denetimlerinde 4 bin 51 aracı denetleyip, sürücülere toplam 56 bin 439 lira idari para cezası uyguladılar.

Son Dakika | Jandarmada trafikte 4 bin 438 aracı denetledi
11.08.2020 11:19 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:23

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları bölgesel özel hız denetimlerinde 4 bin 51 aracı denetleyip, sürücülere toplam 56 bin 439 lira idari para cezası uyguladılar. Jandarma trafik ekipleri ayrıca motosiklet, tarım araçları, şehirlerarası otobüsleri ve alkol denetiminde yaptı. Kurallara uymayan araç sürücülerine idari para cezası uygularken bir çok aracıda trafikten men etti.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından, özellikle hafta sonları artan trafik hareketliliğinden kaynaklı kazaların ve bu kazalardan kaynaklı ölü ve yaralı sayılarının azaltılması, yol kullanıcıları dinlenme süreleri, hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, sürüş esnasında cep telefonlarının kullanılmaması ve sorumluluk bölgemizde sıkça tekrarlanan diğer kural ihlallerine yönelik bilgilendirme maksadıyla; "Bölgesel Özel Denetim" faaliyeti icra edildi.

Radarla hız kontrolü denetimi sonucunda, bin 51 araç kontrol edilerek, 48 araca 21 bin 146 TL idari para cezası uygulandı.

Motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi sonucunda, 46 motosiklete 12 bin 231 TL. idari para cezası uygulanarak, 8 motosiklet trafikten men edildi.

Traktör ve Tarım İşçisi Taşıyan araçların denetimi sonucunda, 890 araç kontrol edilmiş olup, traktör sürücülerine cezai işlem uygulanmadı.

Kırmızı ışık ve cep telefonu kullanımı denetimi sonucunda, 815 denetim yapılarak, 37 kişiye 8 bin 628 TL. idari para cezası uygulandı ve 2 araç trafikten men edildi. Tarım İşçisi ve personel taşımacılığı denetimi sonucunda, 929 araç kontrol edilmiş olup, 123 araca 4 bin 786 TL. idari para cezası uygulanarak, 7 araç trafikten men edildi. Alkol denetimi sonucunda, 707 araç kontrol edilerek, 16 araca 9 bin 468 TL. idari para cezası uygulandı ve 5 araç trafikten men edilerek, 5 sürücünün belgesi geçici olarak alındı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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