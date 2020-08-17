Son Dakika | Jandarma Yozgat'ta 6 ruhsatsız tabanca ele geçirdi
Gelen son dakika haberlerine göre Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları operasyonda 6 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
17.08.2020 12:11 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:09
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları operasyonda 6 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Boğazlıyan ilçesine bağlı Yapalak köyünde bir otomobil içerisinde ruhsatsız silah olduğu bilgisini alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi.
Köy içerisinde otomobili durduran jandarma, yaptıkları aramada 6 ruhsatsız tabanca 16 mermi ve 96 kuru sıkı tabanca mermisi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı.
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Kaynak: AA