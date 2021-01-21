Son Dakika | Jandarma, yaşlı kadını sırtında taşıyıp hastaneye götürerek muayene ettirdi (2)
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Son Dakika | Jandarma, yaşlı kadını sırtında taşıyıp hastaneye götürerek muayene ettirdi (2)

21.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:41
Son Dakika | Jandarma, yaşlı kadını sırtında taşıyıp hastaneye götürerek muayene ettirdi (2)

Bir son dakika haberine göre GÜLİZAR NİNEDEN, TEŞEKKÜR VE DUAGiresun'un Dereli ilçesinde tek başına yaşadığı baraka evden alınan ve karlı bahçeden köy yoluna kadar jandarma ekiplerinin sırtında taşınıp, hastaneye götürerek muayene ettirilen Gülizar Akbayrak (83), kendisiyle yakından ilgilenenlere teşekkür etti, duacı...

GÜLİZAR NİNEDEN, TEŞEKKÜR VE DUA

Giresun'un Dereli ilçesinde tek başına yaşadığı baraka evden alınan ve karlı bahçeden köy yoluna kadar jandarma ekiplerinin sırtında taşınıp, hastaneye götürerek muayene ettirilen Gülizar Akbayrak (83), kendisiyle yakından ilgilenenlere teşekkür etti, duacı olduğunu söyledi. Gülizar Akbayrak, "Jandarmalar geldi beni şehre götüreceklerini söylediler. Ben de 'gitmem' dedim. Onlar da 'seni almadan gitmeyeceğiz' dediler. 'Ben oğlumdan ayrılamam' dedim. Daha sonra beni alıp kızım Hatice'nin yanına getirdiler. Evim iyi değil, halimi gördüler ve alıp buraya getirdiler. Beni doktora götürdüler, giyecek de aldılar. Sonra eve geldik. Allah razı olsun hepsinden. Rahatım şu anda" dedi.

İKNA EDİP GETİRDİLER

Gülizar Akbayrak'ın kızı Hatice Azgın da, ısrarlarına rağmen annelerini ikna edemediklerini ancak bunda jandarmanın katısının olduğunu belirtti. Azgın, "Geçtiğimiz sene ben baktım, abim de kalmıştı yanımda. Bu sene de çok gelmelerini söyledim ama gelmediler. İkna edemedik. Allah razı olsun ekipler ikna etti, alıp getirdiler. Yaşadığı ev çok kötü durumda. Hiçbir şeyim olmasa bile ölmediğim sürece annemi bakarım. Jandarmadan ve bizlere yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Son Dakika | Jandarma, yaşlı kadını sırtında taşıyıp hastaneye götürerek muayene ettirdi (2)
Son Dakika | Jandarma, yaşlı kadını sırtında taşıyıp hastaneye götürerek muayene ettirdi (2)
Son Dakika | Jandarma, yaşlı kadını sırtında taşıyıp hastaneye götürerek muayene ettirdi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan KABAHASANOĞLU

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