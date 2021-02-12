Son Dakika | Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde sağlık astsubayların mezuniyet heyecanı
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Son Dakika | Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde sağlık astsubayların mezuniyet heyecanı

12.02.2021 12:59 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:59
Son Dakika | Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde sağlık astsubayların mezuniyet heyecanı

Son dakika haberine göre Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde (JSGA) öğrenim gören sağlık branşı astsubaylar düzenlenen törenle mezun oldu.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde (JSGA) öğrenim gören sağlık branşı astsubaylar düzenlenen törenle mezun oldu.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılında sağlık branşında aldıkları eğitimi başarıyla tamamlayan biri kadın 49 astsubay için akademinin Beytepe Yerleşkesi'nde düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz, JSGA Başkanı Tuğgeneral Murat Bulut, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak ile mezun öğrencilerin aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, dönem birincisi Jandarma Sağlık Astsubay Çavuş Miraç Burak Daşçı, yaş kütüğüne plaket çaktı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, törende yaptığı konuşmada, Türk güvenlik güçlerinin terör örgütleriyle kararlılıkla mücadele ettiğini, sahada hiç boşluk bırakmadıklarını söyledi.

Erdil, "Çatışmaların ve vekalet savaşlarının en yoğun yaşandığı coğrafyanın ortasında bulunan Türkiye'nin ateş çemberiyle kuşatıldığı bir dönemi uzun yıllardır deneyimlemekteyiz. Türkiye, bu ateş çemberini kırmak için tarihi bir dönüm noktasında ve yeni bir eşiğin arifesindedir." diye konuştu.

Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki yatırımlarından bahseden Erdil, bu yatırımların, güçlü Türkiye'nin inşasındaki önemine dikkati çekti.

"Silahlı eşkıya sürüsünü en kısa zamanda etkisiz hale getireceğiz"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin de yurt içinde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların kesintisiz süreceğini belirterek "Yurt içinde şu anda yaklaşık 320'nin altında terörist kaldı. Bu silahlı eşkıya sürüsünün tamamını en kısa zamanda etkisiz hale getireceğiz." dedi.

Sağlık astsubayların, yaralı personele yaptıkları ilk müdahalenin hayati önem taşıdığına işaret eden Çetin, bu personelin varlığının, diğer personelin moral ve motivasyonunu arttırdığını kaydetti.

Çetin, sağlık astsubaylardan görevlerini özveriyle yürütmelerini isteyerek kendilerine başarı diledi.

Konuşmaların ardından mezunlara ödül ve diplomaları verildi.

Tören, mezun astsubayların Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu eşliğinde "Jandarma Marşı"nı söylemesiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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