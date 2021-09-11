Son dakika: Jandarma uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor - Haberler
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Son dakika: Jandarma uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Jandarma uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Gelen son dakika haberine göre DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Narkotik köpeği ile bir şahsın evinde yaptığı aramada uyuşturucu ve kuru sıkı silah ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Narkotik köpeği ile bir şahsın evinde yaptığı aramada uyuşturucu ve kuru sıkı silah ele geçirildi.

Düzce Merkez Çakırlar Mahallesinde Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma neticesinde V. B.'nin ikametinde uyuşturucu madde ve tabanca bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. KOM şube narkotik arama köpeği unsurları ile yapılan aramada 6 adet kavanoz, 2 adet poşet ve 1 adet bardak içerisinde toplam bin 80 gram esrar, 1 fişek Metamfetamin, 2 kök kenevir bitkisi, 2 adet Kurusıkı tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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