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Son dakika... Jandarma Trafik Timleri hem denetim yaptı hem de kask ve yelek dağıttı

Son dakika... Jandarma Trafik Timleri hem denetim yaptı hem de kask ve yelek dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı kırsal mahallelerde Jandarma Trafik ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi denetimlerini arttırdı.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı kırsal mahallelerde Jandarma Trafik ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi denetimlerini arttırdı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Selimiye, Bozburun, Hisarönü, Değirmenyanı ve Orhaniye mahallerinde trafik denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan trafik denetimlerinde motosiklet sürücülerine kask takmanın önemi anlatıldı. Ayrıca güvenli sürüş konusunda farkındalık oluşturmak ve trafik kurallarına dikkat çekmek amacı ile sürücülere eğitim verildi. Kask takan sürücülere teşekkür eden ekipler, kaskı olmayanları da uyarılarak kask dağıttı. Denetimler boyunca 60 adet kask, 200 adet de reflektif yelek hediye eden Jandarma Trafik Timleri, eğitim ve denetimlerin daha sık aralıklar ile devam edeceğini belirtti. - MUĞLA

Son dakika... Jandarma Trafik Timleri hem denetim yaptı hem de kask ve yelek dağıttı

Son dakika... Jandarma Trafik Timleri hem denetim yaptı hem de kask ve yelek dağıttı

Son dakika... Jandarma Trafik Timleri hem denetim yaptı hem de kask ve yelek dağıttı

Son dakika... Jandarma Trafik Timleri hem denetim yaptı hem de kask ve yelek dağıttı

Son dakika... Jandarma Trafik Timleri hem denetim yaptı hem de kask ve yelek dağıttı

Son dakika... Jandarma Trafik Timleri hem denetim yaptı hem de kask ve yelek dağıttı

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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