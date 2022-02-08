Son dakika! Jandarma timleri 2021 yılında 37 faili meçhul olayı aydınlattı - Haberler
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Son dakika! Jandarma timleri 2021 yılında 37 faili meçhul olayı aydınlattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika! Jandarma timleri 2021 yılında 37 faili meçhul olayı aydınlattı

Son dakika haberi... KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timleri; 2021 yılında fail meçhul 37 olayı dedektif gibi çalışarak aydınlattı.

KIRŞEHİR (İHA) - KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timleri; 2021 yılında fail meçhul 37 olayı dedektif gibi çalışarak aydınlattı.

JASAT Timleri, 2021 yılı içerisinde 'Kasten Öldürme, Kasten Yaralama' suçundan 4 olaya müdahale etti. Bu olaylarda yakalanan 4 şüpheliden 3' ü ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Ekipler tarafından 'Evde hırsızlık, bağ, bahçe ve tarla, iş yeri, oto hırsızlığı, kamu kurum ve kuruluşlarından, haberleşme ve nakil kablosu, küçükbaş hayvan hırsızlıkları ve dolandırıcılık' gibi 37 faili meçhul olay ise ekiplerce yapılan inceleme sonrası aydınlatıldı.

Aydınlatılan olaylarda yakalanan şüpheliler ile adli mercilerce çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 184 kişiden 61'ide tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haklarında adli merciler tarafından yakalama kararı çıkarılan 37 olayın failleri oldukları belirlenen 116 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Son dakika! Jandarma timleri 2021 yılında 37 faili meçhul olayı aydınlattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Araştırma, Kırşehir, Jandarma, 3. Sayfa, Haber

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