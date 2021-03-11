Son dakika: Jandarma, ticari takside uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheliyi yakaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Jandarma, ticari takside uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheliyi yakaladı

11.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:41
Son dakika: Jandarma, ticari takside uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheliyi yakaladı

Gelen son dakika haberine göre İstanbul'da düzenlenen operasyonda, ticari takside uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, ticari takside uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ticari taksi şoförü C.A'nın, yüklü miktarda uyuşturucuyu, Kağıthane'de piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Fiziki takip ve teknik çalışma yapan jandarma ekipleri, şüphelinin kullandığı 34 TJE 26 plakalı ticari taksiyi, Şişli Esentepe Mahallesi'nde seyir halindeyken durdurdu.

Araçta yapılan aramada, paketler halinde 60 kilogram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.A'nın jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

İçişleri Bakanı Soylu'dan jandarmaya teşekkür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından operasyon görüntülerini paylaşarak, "60 kg bonzai Jandarma'dan kaçar zannettiniz... Kahraman Jandarma'yı ve Atak'ı hesaba katmadınız. Bizim Atak kaba yerinizden ısırmadıysa şanslısınız. Teşekkürler İstanbul @Jandarma." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ziya Selçuk Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nükhet Duru Meghan Markle Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Abdullah Avcı Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Jandarma, ticari takside uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheliyi yakaladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 17:42:23. #1.16#
title