Son dakika! Jandarma terör örgütlerine göz açtırmıyor
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Son dakika! Jandarma terör örgütlerine göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Jandarma terör örgütlerine göz açtırmıyor

Son dakika haberi: Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2021 yılının ilk üç ayında terör örgütleri PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ üyelerine göz açtırmadı.

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2021 yılının ilk üç ayında terör örgütleri PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ üyelerine göz açtırmadı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için kent genelinde 2021 yılının ilk üç ayında icra edilen terörle mücadele faaliyetlerini açıkladı.

Jandarma ekipleri üç ay içerisinde PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen 9 adet malzeme deposu bulurken, bu depolarda yaşam malzemesi, silah ve mühimmat ele geçirdi.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan 12 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılarak, 9 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli şahsın ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı ile tutuksuz olarak yargılanmasına devam ediliyor.

Sosyal Medya üzerinden PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası yapan 4 şahıs hakkında yasal işlem yapılırken, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 3, DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 1 şahıs yakalandı. - ADIYAMAN

Son dakika! Jandarma terör örgütlerine göz açtırmıyor
Son dakika! Jandarma terör örgütlerine göz açtırmıyor
Son dakika! Jandarma terör örgütlerine göz açtırmıyor
Son dakika! Jandarma terör örgütlerine göz açtırmıyor
Son dakika! Jandarma terör örgütlerine göz açtırmıyor
Son dakika! Jandarma terör örgütlerine göz açtırmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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