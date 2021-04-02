Son dakika! Jandarma, sürücüleri hem uyarıyor hem bilgilendiriyor
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Son dakika! Jandarma, sürücüleri hem uyarıyor hem bilgilendiriyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika! Jandarma, sürücüleri hem uyarıyor hem bilgilendiriyor

Son dakika gündem haberi... Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesinde Jandarma ekipleri sürücüleri bilgilendiriyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesinde Jandarma ekipleri sürücüleri bilgilendiriyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Kırmızı çizgimizi çekiyoruz" projesi kapsamında trafikte yayalara öncelik verilecek uygulama Kdz. Ereğli'ye bağlı Ormanlı beldesinde de başlatıldı. Jandarma, trafikte yayalara öncelik verilmesine yönelik farkındalık uygulamasında vatandaşlara uyarıda bulundu.

Sürücülere ve vatandaşlara ekipler tarafından broşür dağıtıldı. Azami hız sınırlarının yer aldığı broşürde, köprü, kavşak, tepe üstleri, demir yolu geçitleri, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, dar köprü ve menfezlerde yol yapım, bakım, onarım çalışmaları olan yerlerde hızın azaltılması konusunda uyarılar yer aldı. Ayrıca yerleşim yeri içi ve dışında araç cinslerinin azami hızları da broşürde yer alıyor. Ormanlı Jandarma ekipleri pandemi sürecindeki tedbirler konusunda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. - ZONGULDAK

Son dakika! Jandarma, sürücüleri hem uyarıyor hem bilgilendiriyor
Son dakika! Jandarma, sürücüleri hem uyarıyor hem bilgilendiriyor
Son dakika! Jandarma, sürücüleri hem uyarıyor hem bilgilendiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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