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Son dakika... Jandarma reflektör dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Jandarma reflektör dağıttı

Son dakika haberleri: Nevşehir Ürgüp İl Jandarma Komutanlığı ve Ürgüp Ziraat Odası Başkanlığı iş birliği ile traktör sürücüleri ve patpat tabir edilen araç kullanıcılarına reflektör dağıtımı yapıldı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Ürgüp İl Jandarma Komutanlığı ve Ürgüp Ziraat Odası Başkanlığı iş birliği ile traktör sürücüleri ve patpat tabir edilen araç kullanıcılarına reflektör dağıtımı yapıldı.

Edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanlığının 2017 yılı 'Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi' kapsamında; traktörlerin karıştığı trafik kazalarının azaltılması, görünürlüklerinin ve farkındalıklarının artırılması için müşterek yapılan çalışma programı çerçevesinde, Ürgüp İlçesi Ulaşlı Köyünde traktör sürücüleri ve patpat tabir edilen tarım aracı kullanıcılarına 'Reflektör Tak, Görünür Ol' sloganıyla 50 adet reflektör ve reflektör bant dağıtımı yapıldı.

Ayrıca; söz konusu araç sahiplerine gece şartlarında karayollarına çıkmamaları, patpat tabir edilen tarım araçları kullanıcılarına ise trafiğin yoğun olduğu karayollarına çıkmamaları konusunda bilgilendirme yapıldı. - NEVŞEHİR

Son dakika... Jandarma reflektör dağıttı

Son dakika... Jandarma reflektör dağıttı

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