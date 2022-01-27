Son dakika: Jandarma personeli Şehitlikte kar temizliği yaptı - Haberler
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Son dakika: Jandarma personeli Şehitlikte kar temizliği yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika: Jandarma personeli Şehitlikte kar temizliği yaptı

Son dakika haberi: Kırşehir Jandarma Komutanlığı personeli şehitlikte kar temizleme çalışması yaptı.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir Jandarma Komutanlığı personeli şehitlikte kar temizleme çalışması yaptı.

Ankara- Kayseri karayolu üzerinde bulunan Şehit Hava Astsubay Ahmet Tozlukluklu şehitliğine giden jandarma komutanlığı personeli, şehit aileleri ve vatandaşın şehitliğe rahat girip çıkmasını sağlamak adına kar küreme ve şehit mezarlarının temizlenmesi çalışması yaptı. Şehitlerin mezarlarında bulunan Türk Bayraklarının üzerleri temizlenirken mezarlığa giden yollar ve mezarların üzerindeki karlar da temizledi. - KIRŞEHİR

Son dakika: Jandarma personeli Şehitlikte kar temizliği yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Jandarma, Kırşehir, Kayseri, kar, Yerel, Haber

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