Son dakika! JANDARMA OPERASYONUNDA UYUŞTURUCU SOBADAN ÇIKTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! JANDARMA OPERASYONUNDA UYUŞTURUCU SOBADAN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre ANTALYA'nın Kepez ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada sobanın içine saklanan uyuşturucu ve bahçe duvarındaki gizli delikteki hassas teraziyi ele geçirildi.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Kepez ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada sobanın içine saklanan uyuşturucu ve bahçe duvarındaki gizli delikteki hassas teraziyi ele geçirildi.

Kepez ilçesinde uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yürütülen çalışma kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Y.G.'nin evinde arama yaptı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan baskında jandarma ekipleri, sobanın içerisinde uyuşturucu maddeler ve bahçe duvarındaki gizli delikte hassas terazi ele geçirdi. Aramalarda, 1550 gram skunk, 10 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu hap, 15 gram bonzai ve hassas terazi bulundu. Y.G. gözaltına alındı.

Son dakika! JANDARMA OPERASYONUNDA UYUŞTURUCU SOBADAN ÇIKTI

Son dakika! JANDARMA OPERASYONUNDA UYUŞTURUCU SOBADAN ÇIKTI

Son dakika! JANDARMA OPERASYONUNDA UYUŞTURUCU SOBADAN ÇIKTI

'İntihar edeceğim' dedi; gölette aranırken, yolda yürürken bulundu

'İntihar edeceğim' dedi; gölette aranırken, yolda yürürken bulundu

 UYUŞTURUCU YOLCULUĞUNDA, 'TACİZ' CİNAYETİNE ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

UYUŞTURUCU YOLCULUĞUNDA, 'TACİZ' CİNAYETİNE ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI

 Son dakika haber! 9 yıllık eşi Gülsüm'ü av tüfeğiyle öldürüp, polise teslim oldu

Son dakika haber! 9 yıllık eşi Gülsüm'ü av tüfeğiyle öldürüp, polise teslim oldu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title